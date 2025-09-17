#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид

Земля, корабль, космос, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 07:56 Фото: pexels
Удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть варианты, при которых астероид или комета могут вернуться на траекторию столкновения с нашей планетой, сообщает Zakon.kz.

Об открытии рассказали на Совместной конференции Европейского планетарного научного конгресса и отдела планетарной науки Американского астрономического общества.

Там напомнили, что в 2022 году человечество провело первую "тренировку" в целях планетарной обороны: космический аппарат DART на полном ходу целенаправленно разбился об астероид Диморф – примерно 160-метровый спутник 780-метрового Дидима.

Однако недавно специалисты Иллинойсского университета (США) и Лаборатории реактивного движения NASA объяснили, что в летящий к Земле астероид нужно будет "целиться" несколько по-другому.

По словам ученых, вопрос в том, куда направится астероид после удара: даже в случае отклонения от катастрофической траектории бедствие вполне может оказаться не предотвращенным, а лишь отсроченным – через какое-то время глыба окажется там, где гравитация Земли снова заставит ее пойти по опасному пути, то есть в итоге она все равно полетит на нашу планету.

Астрономы назвали такие вероятные опасные места "гравитационными замочными скважинами". В случае попадания астероида в одну из них его падение станет практически неизбежным: вряд ли у нас хватит времени на организацию второй попытки его сбить.

Поэтому в качестве мишени предстоит выбрать такую точку на поверхности небесного тела, при ударе в которую этот риск сводится к минимуму. Выбор этой точки будет зависеть не только от направления движения объекта, но и от его формы, особенностей рельефа и других физических характеристик.

Исследователи составили специальный алгоритм вычисления этой точки и опробовали его на хорошо исследованном астероиде Бенну. В распоряжении мировой науки не только его детальные снимки, но и образцы его грунта, доставленные в 2023 году зондом OSIRIS-REx.

Ранее астрономы засекли возле Квавара неустановленный объект.

Аксинья Титова
