Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной

Физики из США и Швейцарии заявили о получении первых возможных доказательств существования параллельных миров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил портал News Frol, ученые нашли аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Такие изменения невозможно объяснить с точки зрения классической науки.

Полученная информация может указывать на существование невидимой "теневой" вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

Если гипотеза окажется верной, то это откроет путь к разработке технологий, которые позволят перемещаться между различными измерениями.

До этого ученые сделали другое любопытное открытие: фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа.