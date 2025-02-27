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Наука и технологии

Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной

Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 08:17 Фото: pixabay
Физики из США и Швейцарии заявили о получении первых возможных доказательств существования параллельных миров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил портал News Frol, ученые нашли аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Такие изменения невозможно объяснить с точки зрения классической науки.

Полученная информация может указывать на существование невидимой "теневой" вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

Если гипотеза окажется верной, то это откроет путь к разработке технологий, которые позволят перемещаться между различными измерениями.

До этого ученые сделали другое любопытное открытие: фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа.

Аксинья Титова
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