Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь

Сформировавшиеся на Солнце в начале года крупные корональные дыры не распались и начинают поворачиваться к Земле, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 февраля рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Всего на звезде сейчас две таких структуры, расположенные на противоположных сторонах Солнца. Так как Солнце совершает полный оборот вокруг оси за 27 суток, то каждая из дыр примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра", – пишут эксперты.

По их словам, пока ни к чему избыточно "серьезному" такое соседство не привело.

"В ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр, случившегося в середине февраля, было около недели геомагнитных возмущений, но буря была всего одна, причем слабая. Сейчас Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, которая меньше по площади, чем первая: соответственно, последствия также ожидаются умеренными. На ближайшие двое суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20-40%, то есть меньше половины, хотя скорость солнечного ветра уже растет, причем значительно – временами превышает 600 км/с, при том, что еще вчера утром составляла лишь около 350 км/с", – указали в лаборатории.

Предварительно, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно.

Ранее Специалисты Центра прогнозирования космической погоды увидели вероятность серии магнитных бурь различной интенсивности на Земле в марте 2025 года.