Ученые назвали время нового ледникового периода

Согласно теории циклов Миланковича, ледниковые периоды зависят от положения Земли и оси ее вращения в пространстве, что, в свою очередь, влияет на поток солнечной радиации, сообщает Zakon.kz.

Ученые из разных стран во главе с Стивеном Баркером из Университета Кардифф (Великобритания) применили другой метод. Они исходили из того, что прецессия и наклон земной оси играют разные роли в отступлении ледников. Статья об этом опубликована в журнале Science.

Информацию о температуре океана в доисторические периоды ученые узнают из раковин мелких животных. В них накапливается и хранится миллионы лет тяжелый изотоп кислорода. Чем теплее океан, тем больше изотопа в раковинах. Авторы проследили колебания кислорода по трем независимым датасетам за последние 800 тысяч лет. На построенные графики они наложили графики фаз наклона земной оси и прецессии.

Пики на графиках показали переломные моменты в ледниковых периодах – когда ледники уверенно отступали. Это совпадало с пиками фаз прецессий (минимумами) и наклона оси. Причем, первый фактор – главный для начала отступления ледника, а второй имеет большее значения для климата межледниковья и запуска нового оледенения.

Новая модель позволила исследователям рассчитать начало следующей эпохи оледенения. Согласно прогнозу, следующее обледенение (вслед за фазой убывания наклона оси до минимума) наступит в течение ближайших 11 тысяч лет. Это произойдет только если человечество не вызовет глобальное потепление.