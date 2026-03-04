Спад активности Солнца может привести к новому ледниковому периоду

Снижение активности Солнца, когда на его поверхности исчезают солнечные пятна, может привести к экстремальным климатическим явлениям, вплоть до нового ледникового периода, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Сейчас Солнце показывает спад активности после пика 11-летнего цикла в 2024 году. В конце февраля на звезде впервые за четыре года полностью исчезли все пятна, хотя уже через несколько дней активные центры снова появились на видимой с Земли стороне. Тем не менее, подобные "провалы" пятен будут происходить и дальше.

"Мы знаем периоды длительного спокойствия Солнца – например, минимум Маундера, который совпал с малым ледниковым периодом. Поэтому наука больше опасается впадания Солнца в депрессию. Но это не годы, а десятилетия", – пояснил Богачев.

По его словам, долгосрочные изменения активности Солнца могут серьезно влиять на климат Земли. Как длительная активность, так и продолжительное спокойствие "нарушают равновесие планеты и неприятны в любом случае".

