Ученые предсказали активность звезды, которая вспыхивает каждые 80 лет

Астрономическое событие, которого ждали в 2024 году, все еще не произошло. Однако ученые выяснили, что звезда T Coronae Borealis явно готовится к вспышке, сообщает Zakon.kz.

В последний раз это редкое явление наблюдали в 1946 году, а до этого – в 1866-м, пишет портал Universe Today (UT).

T CrB – новая двойная система из холодного красного гиганта и белого карлика. Материал с гиганта постепенно перетекает на компаньона, пока не накапливается критическая масса, вызывающая взрывную термоядерную реакцию. В такие моменты звезда резко увеличивает свою яркость, становясь видимой невооруженным глазом.

Обычно T CrB имеет слабую светимость, но при вспышке достигает яркости, сравнимой с самой яркой звездой своего созвездия – Альфеккой (Альфой Северной Короны). Исследования показывают значительные изменения в спектре звезды, что может указывать на скорый взрыв.

"Мы наблюдаем усиление линии H-альфа, что может свидетельствовать об увеличении температуры и темпов аккреции", – рассказал доктор Гесесев Рета.

Однако он отметил, что точные прогнозы для таких объектов невозможны, и вспышка может произойти в любое время.

Сейчас T CrB удобно наблюдать в восточной части неба окол