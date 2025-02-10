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Наука и технологии

"Болезнь дьявола": какое заболевание в числе первых поразило человечество

какая болезнь считается одной из самых первых, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 21:07 Фото: wikipedia
Специалисты Хьюстонского университета выяснили, что одним из самых первых известных человечеству инфекционных заболеваний считается проказа, также известная как лепра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PubMed Central, упоминания об этой болезни можно найти в Библии, где часто говорится о гонениях, которым подвергались больные лепрой. При этом симптомы проказы описываются в древних письменных источниках многих народов в различные промежутки времени.

По данным издания, бактерии, вызывающие это заболевание, существуют более 10 млн лет и не могут существовать вне человеческого организма. Считается, что болезнь появилась, когда человек начал покидать Африку и расселяться по планете.

Несмотря на то, что проказа, получившая название "болезнь дьявола", по-прежнему существует, значительные успехи в ее лечении привели к снижению распространенности заболевания. С 2000 года уровень заболеваемости снизился до менее чем одного случая на 10 тыс. человек.

Проказа в основном встречается в тропических странах. Болезнь поражает кожу, слизистую верхних дыхательных путей и поверхностные нервы. В результате заболевания у людей деформируются пальцы, западают носы и выпадают брови. Без оперативного лечения проказа приводит к инвалидности.

Ранее сообщалось, что отдых на лайнере обернулся для почти сотни американцев карантином.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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