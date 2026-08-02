Ученые выяснили, как ожирение буквально сжигает связи в мозге
Работа ученых была опубликована в журнале Molecular Neurodegeneration (MN). Исследователи установили, что фосфатидилэтаноламины (ФЭ) – класс липидов в составе клеточных мембран – могут быть связующим звеном между ожирением и болезнью Альцгеймера.
Согласно данным, ожирение повышает содержание этих молекул в тканях тела, после чего они упаковываются в микроскопические частицы, способные путешествовать по организму и достигать мозга.
Попадая в мозг, эти частицы нарушают коммуникацию между нейронами, ослабляют иммунную защиту и способствуют накоплению амилоидных белков – одного из главных биологических признаков болезни Альцгеймера.
"Ожирение может менять то, как сигналы поступают в мозг. Хорошая новость в том, что это, возможно, поддается лечению. Вместо того чтобы рассматривать риск Альцгеймера, связанный с ожирением, просто как метаболическую проблему, наше исследование предполагает, что можно воздействовать на сам процесс, связывающий эти изменения с мозгом", – рассказал Стивен Вонг.
Когда исследователи восстанавливали здоровый баланс фосфатидилэтаноламинов, они наблюдали меньшее нарушение липидной регуляции, а также улучшение работы мозга и когнитивных показателей на моделях болезни Альцгеймера, то есть способности к обучению, памяти, вниманию и решению задач.
Это говорит о том, что воздействие на жировые молекулы или переносящий их путь потенциально способно снизить часть повреждений, связанных с ожирением и Альцгеймером.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, болезнью Альцгеймера страдают более 6,5 млн американцев, а к 2060 году это число может вырасти почти до 14 млн.
"Потребуется куда больше исследований, прежде чем воздействие на фосфатидилэтаноламины можно будет тестировать как способ профилактики или лечения у людей, но находка открывает возможную стратегию более раннего вмешательства у людей с метаболическими нарушениями", – подчеркнула Ли Ян.
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