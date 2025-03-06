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Наука и технологии

Тест: Хорошо ли вы знаете планеты Солнечной системы?

Тест: Хорошо ли вы знаете планеты Солнечной системы?, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:44 Фото: freepik
Когда мы погружаемся в мир космоса, перед нами открывается безграничный масштаб и красоты Вселенной. Солнечная система – одна из таких чудес. Она сформировалась примерно 4,57 миллиарда лет назад. Солнце в ней центральная звезда, вокруг которой вращаются все планеты.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете планеты Солнечной системы, в которой мы живем.


Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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