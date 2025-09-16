Ученые ответили, что будет с Землей, если заменить Луну планетами Солнечной системы

Луна – единственный естественный спутник Земли и ее ближайший сосед в космосе. Скорее всего, Луна образовалась, когда в нашу планету врезался объект размером с Марс. Катастрофа произошла миллиарды лет назад, сообщает Zakon.kz.

Теперь изрытая кратерами сфера вращается вокруг нашей планеты, вызывая приливы и отливы в океанах. Размер Луны – чуть больше четверти размера Земли. Это делает ее пятым по величине естественным спутником в Солнечной системе.

<br>

Авторы научно-популярного канала AdMe предположили, что бы стало с Землей, если бы на место Луны пришли другие планеты Солнечной системы.

Меркурий

Он слегка больше Луны. И именно поэтому планета будет в большей степени влиять на Землю. Ночи станут ярче, приливы усилятся, как и отливы. Лунный цикл (период, за который Луна или, если быть точнее, Меркурий проходит все фазы) станет на четырнадцать часов короче. Но в целом такая замена радикально не повлияет на состояние нашей планеты.

Венера

Венеру часто называют сестрой Земли, потому что их масса и размеры практически одинаковы. В нашем небе Венера была бы такой же большой, как Земля, наблюдаемая командой "Аполлона" с поверхности Луны. Ночи на Земле стали бы светлыми, как ранние сумерки. Венера не стала бы спутником Земли. Скорее всего, обе планеты вращались бы вокруг своего общего центра масс. Если бы Венера двигалась с той же скоростью, что и Луна, планеты бы врезались друг в друга в ближайшем будущем.

Марс

Марс вдвое меньше Земли, но в несколько раз больше Луны. Если небольшой космический объект сменится более крупным, это приведет к нарушению хрупкого баланса. Под влиянием планеты возле воды поднимутся сильнейшие волны, которые гигантскими цунами будут обрушиваться на берег. Марс будет отражать больше солнечного света, чем Луна. Ночи станут светлее. Земные ландшафты приобретут жуткий красноватый оттенок. Со временем две планеты наверняка начнут вращаться вокруг друг друга, создавая двойную планетную систему.

Юпитер

Если бы место Луны занял Юпитер, Земля как независимая планета прекратила бы свое существование. Увы, гравитация газового гиганта тут же привела бы к землетрясениям, извержениям вулканов и цунами. Земную кору и мантию начало бы тянуть к Юпитеру, и Землю разорвало бы на части. Скорость Земли составляет всего 10% от скорости, необходимой для того, чтобы остаться на орбите Юпитера. По этой причине менее чем через сутки наша планета врезалась бы в газового гиганта.

Сатурн

Скорости вращения Земли недостаточно, и через пару дней мы бы врезались в Сатурн. Но, прежде чем достичь атмосферы планеты, нам бы пришлось пройти через ее кольца. Они состоят из кусочков комет, астероидов и разбитых спутников. Но что, если бы столкновения не произошло и Земля стала бы 54-м спутником? Тогда бы гравитация газового гиганта привела к сильнейшим тектоническим сдвигам по всему земному шару. Кора планеты разрывалась бы на части, и в итоге бы от нее ничего не осталось.

Уран и Нептун

И Уран, и Нептун – это ледяные гиганты. Они примерно одного размера: больше Земли, но меньше Сатурна и Юпитера. Обе планеты покрыты льдом и прямое соседство с ними закончилось бы для Земли одинаково. Нептун в 14 раз больше Луны. Мы бы регулярно наблюдали солнечное затмение. Волны на Земле стали бы в тысячу раз мощнее, чем при Луне. Гравитационная сила Нептуна не разорвала бы Землю на части, но нагрела бы нашу планету. Сейсмическая активность бы постепенно возрастала, вызывая землетрясения и извержения вулканов. И, вероятно, у нас бы пропал интернет.

Солнце

Но самый печальный исход ожидал бы Землю, если бы Луну заменило Солнце. Если бы Солнце вдруг приблизилось к Земле на расстояние Луны, оно бы моментально выжгло всю ее поверхность. У вас не было бы ни доли секунды на то, чтобы удивиться шару из плазмы, застилающему небо.

Ранее сообщалось, что 21 сентября произойдет второе за год необычное Солнечное затмение.