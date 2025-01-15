Пять опасных ошибок при лечении гриппа: что нужно знать каждому

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что неправильное лечение гриппа грозит серьезными осложнениями. Специалист перечислил пять основных ошибок при лечении этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

К примеру, заявляет врач, одной из ошибок является лечение неработающими противовирусными препаратами. По словам Тимакова, иногда назначают лекарство, к действующему веществу которого невосприимчив распространенный сегодня вирус гриппа.

Следующая ошибка – позднее начало лечения противовирусными препаратами. Если вирус успевает сильно размножиться в организме, эффективность препарата падает.

Также при гриппе нельзя принимать аспирин.

"У взрослых он повышает риск кровотечений, а у детей может дать опаснейшие побочные реакции, вплоть до комы". Евгений Тимаков

Кроме того, большинство относятся к гриппу, как к обычной простуде. Попытки перенести недуг на ногах могут быть чреваты осложнениями, в том числе смертельными.

Еще одна ошибка: перегрузки после выздоровления – физические и эмоциональные. Врач в беседе "Комсомольской правдой" рекомендует минимум две недели очень беречься, чтобы избежать отложенных последствий болезни.

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