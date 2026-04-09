Наука и технологии

Какие события детства повышают риск тяги к алкоголю

неожиданную причину алкоголизма выявили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 00:47
Специалисты Бингемтонского университета и Университета Бригама Янга заявили о том, что социальная изоляция в детстве может повышать риск тревожности и склонности к алкоголю во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Addiction Neuroscience, ученые провели эксперимент на крысах, который показал, что отсутствие общения в раннем возрасте приводит к устойчивым изменениям в работе мозга. В частности, меняется реакция на дофамин – ключевое вещество, связанное с ощущением удовольствия.

Отмечается, что животные, выросшие в изоляции, демонстрировали более тревожное поведение и чаще выбирали алкоголь по сравнению с теми, кто рос в группе.

При этом исследование показало, что речь идет именно о повышенном предпочтении, а не о зависимости: при ухудшении вкуса напитка интерес к нему снижался у всех животных.

Ученые отмечают, что ранний стресс может изменять биологические механизмы мозга и повышать уязвимость к зависимостям. В будущем это поможет разработать более точные методы лечения людей, переживших травмы в детстве.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
