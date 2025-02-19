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Наука и технологии

Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле

Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 01:51 Фото: pixabay
Сегодня Земля остается комфортной средой для миллионов живых организмов. Однако, согласно прогнозу исследователей Казуми Озаки из Университета Тохо и Криса Райнхарда из Технологического института Джорджии, через миллиард лет ситуация кардинально изменится, сообщает Zakon.kz.

Их работа, опубликованная в Nature Geoscience, предсказывает, что уровень кислорода резко упадет, а атмосфера станет насыщенной метаном, напоминая условия, существовавшие на Земле до Великого кислородного события.

Ученые разработали модель, учитывающую изменение яркости Солнца и сокращение уровня углекислого газа. По их расчетам, усиление солнечной радиации ускорит разложение CO₂, что приведет к массовому сокращению фотосинтезирующих организмов – главных производителей кислорода.

В результате концентрация O₂ стремительно снизится до уровней, характерных для Земли более 2,4 миллиарда лет назад, задолго до того, как Солнце испарит океаны – процесса, который ранее считался ключевым фактором исчезновения жизни на планете.

"Падение уровня кислорода будет колоссальным – примерно в миллион раз ниже по сравнению с текущими показателями", – отметил Крис Райнхард.

Это приведет к гибели подавляющего большинства живых существ, включая человека. Выжить смогут лишь анаэробные микроорганизмы, способные существовать в бескислородной среде. Казуми Озаки описывает будущую Землю как мир с высоким уровнем метана, минимальным содержанием CO₂ и отсутствием озонового слоя.

Исследование также меняет подходы к поиску внеземной жизни. Если кислород — временный элемент в эволюции планет, а не постоянный признак, ученым придется искать альтернативные биомаркеры, чтобы обнаружить потенциально обитаемые миры за пределами Солнечной системы.

Пока у человечества есть примерно миллиард лет, чтобы либо адаптироваться к новой атмосфере, либо найти новую планету для жизни.

Ранее ученые узнали, что произойдет с человеком при встрече с крошечной черной дырой. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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