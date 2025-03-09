Воскресить мамонтов к 2028 году планируют американские ученые

Ученые и специалисты генно-инженерной компании Colossal Biosciences анонсировали планы возродить давно вымерших шерстистых мамонтов к 2028 году, сообщает Zakon.kz.

По словам главного научного сотрудника Бет Шапиро, которую цитирует The Telegraph, вернуть к жизни древних животных получится благодаря использованию образцов ДНК, найденных у их далеких предков в вечной мерзлоте. А выносить детенышей должна будет слониха из Индии.

Сообщается, что сейчас компания занимается поисками места для выведения мамонтов. Для этого уже были проведены переговоры о возможности реализации задумки в нескольких странах с подходящими условиями.

"Конечная цель состоит в том, чтобы эти животные жили где-нибудь в дикой природе", – сообщила Бет Шапиро.

Colossal Biosciences в настоящее время также сотрудничает с властями Маврикия по вопросу о возрождении вымершего вида птиц додо.

Ранее в России обнаружили янтарь с уникальным рисунком в виде сердца. Специалисты уверяют, что подобные образцы встречаются крайне редко, а также говорят, что возраст минерала более 40 млн лет.