#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Наука и технологии

После "воскрешения" лютоволков из "Игры престолов" Илон Маск попросил "оживить" мамонтов

Ученые воскресили лютоволков, реакция Маска, попросил мамонтенка, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:49 Фото: colossal.com
Ученые единственной в мире компании по возрождению вымерших видов Colossal Biosciences объявили, что спустя 12 500 лет с момента последнего появления лютоволка он больше не является вымершим, сообщает Zakon.kz.

Ученые утверждают, что осуществили первое в мире воскрешение вымерших животных, вернув лютоволка, подобно сюжетной смеси "Парка Юрского периода" и "Игры престолов". У команды получились три щенка: два самца Рем и Ромул и самка Кхалиси. Самцы родились 1 октября 2024 года, примерно через два месяца – самка.

Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Когда-то было сказано: "Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают, и ее более широкое влияние на сохранение", – приводит newatlas слова гендиректора Colossal Бена Ламма.

По сути, ученые взяли современный геном волка и внесли рекордное количество изменений, чтобы он максимально соответствовал ДНК вымершего лютоволка.

Как сообщается, ученые из Colossal извлекли ДНК из двух ископаемых останков ужасного волка и сравнили собранные геномы с геномами других родственников псовых. После того, как они выявили различия, ученые сшили функциональный геном с 20 точными правками, 15 из которых были вымершими вариантами генов, не встречавшимися со времен шерстистых мамонтов более 12 000 лет назад.

Затем они создали клоны, взяв ядро ​​из соматической клетки и поместив его в пустую донорскую яйцеклетку (похожую на овечку Долли ), после чего провели перенос эмбриона и "управляли межвидовым суррогатным материнством", вынашивая эмбрионы с помощью домашних собак.

В Colossal утверждают, что не просто вернули вымершего хищника, но создали воскрешение. Однако не все эксперты согласны с этим утверждением.

"Людоеды и серые волки различаются более чем в 20 позициях в своих геномах. Таким образом, эти новые лютоволки генетически почти наверняка ближе к серым волкам, чем к древним лютоволкам, но они больше похожи на лютоволков, чем на серых волков. Это не те лютоволки, которые вымерли более 10 000 лет назад, как может показаться из пресс-релиза. Помимо этого упрощения и игнорирования всех обоснованных этических проблем, нельзя отрицать, что рождение этих волков является крупным прорывом в генетике", – сказал доцент Майкл Кнапп с кафедры анатомии Университета Отаго.

Другой ученый утверждает, что это не воскрешение лютоволка, а скорее, создание его "гибрида".

Тем не менее этот прорыв в науке воодушевил американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Он задумался о домашнем мамонте.

"Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", – попросил Маск в комментарии к посту в соцсети X о лютоволках.

А между тем в США – массовые митинги против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска. Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
NASA отправит на Марс дрон размером с внедорожник
Наука и технологии
08:58, Сегодня
NASA отправит на Марс дрон размером с внедорожник
Зоозащитники показали необычный способ перевозки носорогов
Наука и технологии
07:59, Сегодня
Зоозащитники показали необычный способ перевозки носорогов
Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны
Наука и технологии
05:20, Сегодня
Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: