После "воскрешения" лютоволков из "Игры престолов" Илон Маск попросил "оживить" мамонтов

Ученые единственной в мире компании по возрождению вымерших видов Colossal Biosciences объявили, что спустя 12 500 лет с момента последнего появления лютоволка он больше не является вымершим, сообщает Zakon.kz.

Ученые утверждают, что осуществили первое в мире воскрешение вымерших животных, вернув лютоволка, подобно сюжетной смеси "Парка Юрского периода" и "Игры престолов". У команды получились три щенка: два самца Рем и Ромул и самка Кхалиси. Самцы родились 1 октября 2024 года, примерно через два месяца – самка.

Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Когда-то было сказано: "Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают, и ее более широкое влияние на сохранение", – приводит newatlas слова гендиректора Colossal Бена Ламма.

По сути, ученые взяли современный геном волка и внесли рекордное количество изменений, чтобы он максимально соответствовал ДНК вымершего лютоволка.

Как сообщается, ученые из Colossal извлекли ДНК из двух ископаемых останков ужасного волка и сравнили собранные геномы с геномами других родственников псовых. После того, как они выявили различия, ученые сшили функциональный геном с 20 точными правками, 15 из которых были вымершими вариантами генов, не встречавшимися со времен шерстистых мамонтов более 12 000 лет назад.

Затем они создали клоны, взяв ядро ​​из соматической клетки и поместив его в пустую донорскую яйцеклетку (похожую на овечку Долли ), после чего провели перенос эмбриона и "управляли межвидовым суррогатным материнством", вынашивая эмбрионы с помощью домашних собак.

В Colossal утверждают, что не просто вернули вымершего хищника, но создали воскрешение. Однако не все эксперты согласны с этим утверждением.

"Людоеды и серые волки различаются более чем в 20 позициях в своих геномах. Таким образом, эти новые лютоволки генетически почти наверняка ближе к серым волкам, чем к древним лютоволкам, но они больше похожи на лютоволков, чем на серых волков. Это не те лютоволки, которые вымерли более 10 000 лет назад, как может показаться из пресс-релиза. Помимо этого упрощения и игнорирования всех обоснованных этических проблем, нельзя отрицать, что рождение этих волков является крупным прорывом в генетике", – сказал доцент Майкл Кнапп с кафедры анатомии Университета Отаго.

Другой ученый утверждает, что это не воскрешение лютоволка, а скорее, создание его "гибрида".

Тем не менее этот прорыв в науке воодушевил американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Он задумался о домашнем мамонте.

"Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", – попросил Маск в комментарии к посту в соцсети X о лютоволках.

А между тем в США – массовые митинги против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска. Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти".