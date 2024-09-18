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Ученые выяснили причину вымирания мамонтов

Ученые выяснили причину вымирания мамонтов, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 00:39 Фото: pixabay
Специалисты из России, Израиля и Италии нашли доказательства того, что аллергия и одиночество стали причинами вымирания шерстистых мамонтов, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мамонты теряли обоняние из-за пыльцы и не могли найти себе пару по запаху. Об этом в своем научном исследовании опубликовало научное издание  опубликовано в научном  Earth History and Biodiversity (EHB).

Ученые утверждают, что вымирание мамонтов случилось во время потепления, позволившего многим растениям появиться в местах обитания мамонтов. Это объясняет, почему пыльца флоры оказалась аллергеном для огромных зверей.

Специалисты отметили, что для современных слонов обоняние играет решающую роль при поисках воды, еды и пары.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что беременность ведет к долгосрочному уменьшению объема серого вещества в мозге женщины.

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