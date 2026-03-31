Саясат Нурбек о трансформации "Болашак": Это будет точечный инструмент подготовки кадров
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, что будет с программой "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, будут ли в стране сокращать количество мест по программе "Болашак".
"Общее количество стипендий на самом деле потихоньку сокращается. Например, научных стажировок было 500, сделали 250. Несколько причин тому есть. В первую очередь мы хотим сфокусироваться на качестве. Общеобразовательные дисциплины начинаем постепенно убирать с программы и последние три года она начинает концентрироваться на узких специальностях", – сказал Саясат Нурбек.
Речь идет о решениях по подготовке специалистов для атомной энергетики, специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности.
"Болашак" начинает постепенно трансформироваться и отходит от общеобразовательных программ – у нас на пике было более 90 специальностей, то сейчас хотим трансформировать его в такой точечный, фокусированный инструмент подготовки кадров по приоритетным специальностям", – резюмировал глава Миннауки.
Ранее Саясат Нурбек рассказал о планах провести индексацию стипендий по программе "Болашак".
