#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Общество

Саясат Нурбек о трансформации "Болашак": Это будет точечный инструмент подготовки кадров

Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, что будет с программой "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли в стране сокращать количество мест по программе "Болашак".

"Общее количество стипендий на самом деле потихоньку сокращается. Например, научных стажировок было 500, сделали 250. Несколько причин тому есть. В первую очередь мы хотим сфокусироваться на качестве. Общеобразовательные дисциплины начинаем постепенно убирать с программы и последние три года она начинает концентрироваться на узких специальностях", – сказал Саясат Нурбек.

Речь идет о решениях по подготовке специалистов для атомной энергетики, специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности.

"Болашак" начинает постепенно трансформироваться и отходит от общеобразовательных программ – у нас на пике было более 90 специальностей, то сейчас хотим трансформировать его в такой точечный, фокусированный инструмент подготовки кадров по приоритетным специальностям", – резюмировал глава Миннауки.

Ранее Саясат Нурбек рассказал о планах провести индексацию стипендий по программе "Болашак".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: