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Незаконно снял залоговое имущество: о скандале вокруг программы "Болашак" высказался Саясат Нурбек

Миннауки и высшего образования, Казахстан, программа &quot;Болашак&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:01 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах сената 30 мая прокомментировал скандал вокруг программы "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек привел подробную хронологию ситуации. По его словам, в 2019-м году выяснилось, что стипендиат "Болашак" Валерия Гавриленко не выполняет свои обязательства, не хочет оставаться в Казахстане.

До создания Миннауки Центр международной программы инициировал судебный иск и после удовлетворения в 2021 году была начата процедура по возврату денег.

"И здесь начинается история с гарантами. Дело в том, что то залоговое имущество, квартира, которую стипендиант Гавриленко поставила как залог своей отработки пятилетней, не покрывало полную сумму ее обязательств. Соответственно, она привлекла двух гарантов – бывших своих коллег Воробьеву и Дарибаеву. Они подписали это соглашение, по которому по гражданскому законодательству несут солидарную ответственность со стипендиатом. После того, как суд в 2021 году удовлетворил иск "Болашака", начались процедуры возвращения этих средств, Гавриленко уехала за рубеж. Также выясняется, что в 2019 году бывший президент "Болашака", Центра международных программ, незаконно снял досрочно, несвоевременно, это залоговое имущество. Им были подписаны соответствующие документы. И ответственность перетекла к двум этим гарантам", – отметил министр.

В 2022 году, когда было создано новое Министерство науки и высшего образования, в ведомстве инициировали проверку Генпрокуратурой. В 2023 году она была завершена и был установлен факт незаконного освобождения этого имущества.

"Мы подавали несколько писем в Центр международных программ и городскую прокуратору о возбуждении уголовного дела. На сегодня ведутся следственные мероприятия. Вместе с тем два гаранта – Воробьева и Дарибаева – несут солидарную ответственность по закону – они сами добровольно взяли на себя ответственность подписать это соглашение. Мы понимаем, что ситуация несправедливая... Но Гавриленко на прошлой неделе подписала соглашение о выплате, она берет на себя обязательства полностью выплатить сумму. Поэтому включается сейчас период ее выплаты, она на себя всю ответственность приняла и подтвердила. Что касается гарантов, я встречался с ними, мы постараемся сделать так, чтобы вся ответственность и наказание понесли Гавриленко – основной стипендиат, которая не выполнила обязательства, и должностные лица Центра международных программ, которые пошли на такое нарушение. Поэтому гарантам сильно переживать не надо", – заверил Нурбек.

Он добавил, что его ведомством подано дополнительное письмо в Генпрокуратуру, чтобы ускорить мероприятия по привлечению к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак", так как факт нарушения налицо.

В целом, по его словам, речи о закрытии программы сейчас не стоит.

"Я считаю, что программа "Болашак" нужна, потому что есть те компетенции, которые мы пока не можем формировать в Казахстане", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Всего по ней обучились 13,5 тыс. человек. И лишь чуть больше 200 (порядка 2%) – нарушили ее условия или уехали за рубеж.

9 ноября 2023 года депутат сената Андрей Лукин заявил, что выделенные на подготовку кадров за рубежом деньги по программе "Болашак" используются нерационально либо расхищаются.

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Мадина Мамырханова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Сенат Парламента РК Казахстан 2024 год
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