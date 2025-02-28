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Право

Когда пройдет конкурс на стипендию "Болашак" в 2025 году: утверждены сроки

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:07 Фото: bolashak.gov.kz
Приказом и.о. министра науки и высшего образования РК от 26 февраля 2025 года утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендию "Болашак" в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендию "Болашак" в 2025 году:

  • прием документов – с 3 марта по 17 октября 2025 года;
  • проведение конкурса – с 1 апреля по 31 декабря 2025 года

Приказ вводится в действие с 27 февраля 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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