Когда пройдет конкурс на стипендию "Болашак" в 2025 году: утверждены сроки

Фото: bolashak.gov.kz

Приказом и.о. министра науки и высшего образования РК от 26 февраля 2025 года утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендию "Болашак" в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендию "Болашак" в 2025 году: прием документов – с 3 марта по 17 октября 2025 года ;

; проведение конкурса – с 1 апреля по 31 декабря 2025 года. Приказ вводится в действие с 27 февраля 2025 года. Материал по теме Меняются правила для бесплатной учебы за рубежом для победителей международных олимпиад Ранее мы рассказали, что обновлены правила отбора претендентов на премию "Болашак".

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