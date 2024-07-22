Как снизить риск развития депрессии в пожилом возрасте

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что активное потребление фруктов в молодом и среднем возрасте снижает риск развития депрессии после 70 лет, сообщает Zaklon.kz.

Как пишет Journal of Nutrition, Health and Aging, эксперты проанализировали рацион 13 738 участников, средний возраст которых составил 51 год. Испытуемых попросили указать в структурированном опроснике, как часто они потребляют определенные группы продуктов (фрукты, овощи, крупы, кондитерские изделия) и какой размер порции считают оптимальным. После сбора необходимой информации ученые приступили к наблюдению за участниками.

Отмечается, что на втором этапе исследования, когда средний возраст добровольцев приблизился к семидесятитрехлетней отметке, их психическое здоровье протестировали с помощью Гериатрической шкалы депрессии. Результаты показали, что активное потребление фруктов в возрасте 40- 65 лет снижало риск возникновения депрессивных симптомов у пожилых.

По мнению экспертов, такой полезный эффект достигался из-за повышенного потребления антиоксидантов и противовоспалительных микроэлементов, таких как витамин С, каротиноиды и флавоноиды, входящих в состав фруктов. Эти вещества способны снижать окислительный стресс (защищать клетки организма от повреждений) и снижать воспаление, выступающее фактором риска многих заболеваний.

Ранее исследователи заявили, что поездки на работу снижают уровень стресса и полезны для здоровья.