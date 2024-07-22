Как снизить риск развития депрессии в пожилом возрасте
Как пишет Journal of Nutrition, Health and Aging, эксперты проанализировали рацион 13 738 участников, средний возраст которых составил 51 год. Испытуемых попросили указать в структурированном опроснике, как часто они потребляют определенные группы продуктов (фрукты, овощи, крупы, кондитерские изделия) и какой размер порции считают оптимальным. После сбора необходимой информации ученые приступили к наблюдению за участниками.
Отмечается, что на втором этапе исследования, когда средний возраст добровольцев приблизился к семидесятитрехлетней отметке, их психическое здоровье протестировали с помощью Гериатрической шкалы депрессии. Результаты показали, что активное потребление фруктов в возрасте 40- 65 лет снижало риск возникновения депрессивных симптомов у пожилых.
По мнению экспертов, такой полезный эффект достигался из-за повышенного потребления антиоксидантов и противовоспалительных микроэлементов, таких как витамин С, каротиноиды и флавоноиды, входящих в состав фруктов. Эти вещества способны снижать окислительный стресс (защищать клетки организма от повреждений) и снижать воспаление, выступающее фактором риска многих заболеваний.
Ранее исследователи заявили, что поездки на работу снижают уровень стресса и полезны для здоровья.