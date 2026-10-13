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Назван напиток, снижающий риск деменции

чашки, кофе, чай, напитки, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:27 Фото: pixabay
Кофе может снизить риск развития деменции, но при умеренном потреблении. Об этом рассказал российский кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин, сообщает Zakon.kz.

Как отметил врач в беседе с РИА Новости, согласно исследованиям, у тех, кто пьет 2-3 чашки кофе в день, риск деменции на 18% ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет кофе.

"Я часто рассказываю пациентам о пользе кофе, но речь идет именно об умеренном потреблении. Важно, что преимущество касается не только объективных диагнозов, но и субъективных жалоб: те, кто пил 2-3 чашки в день, реже замечали ухудшение памяти и внимания. Тесты показывали у них небольшое, но стабильное преимущество в когнитивных функциях", – приводит издание слова Алексея Утина 13 октября 2026 года.

По его словам, избыточное потребление кофе, от четырех и более чашек в день, не дает дополнительной пользы. При этом, как пояснил врач, и декофеинизированный кофе не уменьшает риски снижения когнитивных функций.

Вместе с тем Алексей Утин подчеркнул, что пить кофе необходимо только утром, а употребление его во второй половине дня может ухудшить продолжительность и качество сна.

"А это критично: лимфатическая система – главный "механизм очистки" мозга – активно работает во время глубокого сна. Хроническое нарушение сна из-за вечернего кофе теоретически может способствовать ухудшению когнитивных функций", – объяснил кардиолог.

Кроме того, как заявил Утин, не стоит переоценивать эффект, так как кофе – не "волшебная профилактика деменции", а лишь один из элементов общей стратегии поддержания здоровья мозга.

"Гораздо сильнее на риск деменции влияют контроль артериального давления, уровня липидов и сахара в крови, регулярная физическая активность, качественный сон, социальная вовлеченность и постоянное обучение", – добавил хирург.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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