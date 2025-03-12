Неизвестный вид древнего человека обнаружили в Испании

Археологи нашли в пещере Сима-дель-Элефанте в холмах Сьерра-де-Атапуэрка испанской провинции Бургос фрагмент лицевого скелета древнего человека, жившего от 1,4 до 1,1 млн лет назад и представляющего собой неизвестный ранее вид, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature, фрагменты черепа, получившие обозначение ATE7-1, включают верхнюю челюсть и часть костей левой стороны лица взрослого человека.

"Мы представляем большую часть средней части лица гоминина, найденного на уровне TE7 в пещере Сима-дель-Элефанте (Сьерра-де-Атапуэрка, Испания) и датируемого периодом между 1,4 и 1,1 млн лет назад. Эта окаменелость (ATE7-1) представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день", – отмечают ученые.

Первоначально ученые предполагали, что находка принадлежит Homo antecessor, жившему в Атапуэрке около 860 тыс. лет назад, но дальнейший анализ исключил эту гипотезу. Новая популяция, получившая временное название Homo affinis erectus, обладает чертами, схожими с Homo erectus, но также имеет ряд уникальных анатомических особенностей.

Издание отмечает, что, несмотря на некоторые черты находки напоминают древнейших европейских гоминидов из Дманиси (Грузия), возраст которых составляет 1,7 млн лет, Homo affinis erectus оказался менее примитивным. Ученые считают, что его лицо было уже и короче, чем у Homo erectus из Дманиси.

Эксперты воссоздали окружающую среду, в которой обитали эти древние люди. Согласно их данным, тогда климат в регионе был теплым и влажным, а ландшафт представлял собой смесь лесов, открытых пространств и водоемов. Ученые также нашли останки гиппопотамов, бобров и черепах, что подтверждает существование разнообразной фауны.

Уточняется, что рядом с черепом Homo affinis erectus были обнаружены примитивные каменные орудия, а также кости животных с характерными следами обработки, указывающие на наличие у этих людей навыков разделки добычи.

Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в Европе помогут найти новые ископаемые останки, которые дадут больше ответов о первых людях континента.

Ранее сообщалось, что контрабандисты пытались продать в Турции мумию из Средневековья.