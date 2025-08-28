Ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу
По информации New York Post, это уникальное существо было случайно поймано во время исследовательского лова в национальном парке Тортугеро. Сфотографировав акулу, ученые сразу же выпустили ее на свободу. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Marine Biodiversity.
По мнению ихтиологов, необычный кремово-оранжевый окрас животного является результатом двух заболеваний: ксантезизма и альбинизма. Сочетание этих факторов и придало рыбе уникальный цвет.
Несмотря на то, что яркий окрас лишает акулу ее естественного камуфляжа, эксперты полагают, что это не повлияет на продолжительность ее жизни, так как рыба уже достигла зрелого возраста. Среди возможных причин мутаций эксперты называют близкородственное скрещивание, стресс или гормональный дисбаланс.
