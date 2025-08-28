Ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу

У побережья Коста-Рики ученые поймали и отпустили первую в мире документально зарегистрированную ярко-оранжевую акулу-няньку. Необычный окрас морского хищника объясняется редчайшим сочетанием двух генетических мутаций, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, это уникальное существо было случайно поймано во время исследовательского лова в национальном парке Тортугеро. Сфотографировав акулу, ученые сразу же выпустили ее на свободу. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Marine Biodiversity.

По мнению ихтиологов, необычный кремово-оранжевый окрас животного является результатом двух заболеваний: ксантезизма и альбинизма. Сочетание этих факторов и придало рыбе уникальный цвет.

Несмотря на то, что яркий окрас лишает акулу ее естественного камуфляжа, эксперты полагают, что это не повлияет на продолжительность ее жизни, так как рыба уже достигла зрелого возраста. Среди возможных причин мутаций эксперты называют близкородственное скрещивание, стресс или гормональный дисбаланс.

