Китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины
Фото: pixabay
В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые из КНР описали тысячи новых видов микроорганизмов, обитающих в самой глубокой экосистеме Земли – Марианской впадине, сообщает Zakon.kz.
Изучив образцы, собранные пилотируемым подводным аппаратом "Фэндоужэ", достигшим в 2020 году глубины 11 тыс. метров, исследователи идентифицировали 7564 вида микроорганизмов, из которых почти 90% ранее не были известны науке.
Фото: CMG
Эти существа приспособлены к жизни в условиях экстремального давления, холода и в постоянной темноте.
Фото: VCG
Некоторые микробы даже продемонстрировали редкую способность разлагать сложные загрязнители, такие как соединения бензола. Это дает надежды на поиск новейших решений для очистки окружающей среды.
Ранее сообщалось о создании первого в мире легкого двухкоптерного дрона.
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