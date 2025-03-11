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Наука и технологии

Китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины

Организм на дне океана, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 06:45 Фото: pixabay
В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые из КНР описали тысячи новых видов микроорганизмов, обитающих в самой глубокой экосистеме Земли – Марианской впадине, сообщает Zakon.kz.

Изучив образцы, собранные пилотируемым подводным аппаратом "Фэндоужэ", достигшим в 2020 году глубины 11 тыс. метров, исследователи идентифицировали 7564 вида микроорганизмов, из которых почти 90% ранее не были известны науке.

Фото: CMG

Эти существа приспособлены к жизни в условиях экстремального давления, холода и в постоянной темноте.

Фото: VCG

Некоторые микробы даже продемонстрировали редкую способность разлагать сложные загрязнители, такие как соединения бензола. Это дает надежды на поиск новейших решений для очистки окружающей среды.

Ранее сообщалось о создании первого в мире легкого двухкоптерного дрона.

Аксинья Титова
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