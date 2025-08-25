#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые обнаружили неизвестную ветвь человеческого рода

Археологическая находка, останки, кости, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 02:40 Фото: pexels
Секвенирование ДНК древних останков помогло колумбийским ученым выявить неизвестную родословную человека. Это произошло на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.Ru, речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992 году.

Фото: Andrea Casas-Vargas

Исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андрея Касас сообщила, что они провели сопоставление результатов анализа с находками в других регионах континента, после чего установили, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.

"Когда мы начали сравнивать с другими особями из других частей Америки, мы обнаружили, что особи докерамического периода, найденные здесь, на плато Кундибояценсе, имеют родословную, о которой не сообщалось. Это новая родословная", – сказала она.

Находка в Чекуа включает в себя частичные останки примерно 30 человек и один практически неповрежденный череп.

Фото: Andrea Casas-Vargas

Ученые предполагают, что эта группа представляет собой изолированное кочевое сообщество охотников-собирателей. У них нет известных потомков. Череп чекуа более удлиненный, чем черепа других популяций, найденных на плато вокруг Боготы.

Ранее ученые обнаружили в мозге "кнопку перезагрузки".

Аксинья Титова
