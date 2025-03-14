На Земле начались магнитные бури

На Земле продолжается ухудшение геомагнитной обстановки, начавшееся накануне, 13 марта, на фоне роста скорости солнечного ветра, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 14 марта наблюдаются бури.

"Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2 (слабые и средние магнитные бури). Скорость солнечного ветра при этом находится в умеренной зоне (ниже 600 км/с), и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация", – отмечают эксперты.

Фото: xras.ru

Стабилизация магнитного поля, предварительно, ожидалась сегодня, 14 марта.

"Этот прогноз остается в силе. Внешние факторы, действующие на Землю, оцениваются как умеренные, и текущая продолжительность магнитных бурь (около двух суток) уже заметно превышает ожидания и связана исключительно с неблагоприятной комбинацией ряда факторов", – заключили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что геомагнитная обстановка ухудшилась на Земле 9 марта 2025 года из-за корональной дыры на Солнце.