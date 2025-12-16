Солнечный ветер набирает скорость и грозит магнитными бурями уже скоро – ученые

Скорость солнечного ветра начала расти быстрее, чем ожидалось, что может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 декабря сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Рост скорости связан с воздействием крупной корональной дыры на Солнце, которая несколько дней назад вошла в зону влияния на Землю. Несмотря на ожидаемое усиление солнечного ветра, предполагалось, что пиковые значения будут достигнуты позже. В настоящее время нет данных о том, что скорость ветра уже вышла на максимум.

Прогноз магнитных бурь пока остается без изменений – наибольшая вероятность геомагнитных возмущений по-прежнему ожидается в ночь со среды на четверг. Однако специалисты не исключают, что при дальнейшем ускорении солнечного ветра сроки могут сместиться.

Отмечается, что текущая ситуация теоретически допускает возможность формирования зоны интенсивных северных сияний уже в ближайшие часы. Вместе с тем реальных признаков активизации полярного овала пока не наблюдается, а геомагнитные индексы остаются в зеленой зоне.

Эксперты уточняют, что в случае продолжения роста скорости солнечного ветра геомагнитная обстановка может измениться в кратчайшие сроки.

А ранее ученые нашли скрытый фактор, который ускоряет потерю памяти.

