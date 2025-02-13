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Наука и технологии

Сильный солнечный ветер вызовет на Земле магнитные бури

Солнечный ветер погрузит Землю в магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 14:04 Фото: chatgpt
Земля 13 и 14 февраля пройдет через наиболее энергичные потоки солнечного ветра. В связи с чем возможно усиление геомагнитной активности, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).

"Земля, вошедшая в поток быстрого солнечного ветра в начале этой недели, продолжает находиться внутри него. В целом, так как скорость ветра из корональной дыры поддерживается на, хотя и высоком, но довольно стабильном уровне, сильных колебаний поля не наблюдается. Небольшие возмущения наблюдаются третьи сутки подряд, но они пока краткосрочные и ни разу не превысили уровень Kp = 4-4.5, при том, что магнитные бури отсчитываются от уровня Kp=5", – говорится в сообщении.

Однако сегодня и завтра возможно некоторое усложнение ситуации.

"Согласно расчетам, скорость солнечного ветра в ближайшие два дня вернется к росту (последние сутки она падала), что может привести к росту индекса Kp. На сегодня вероятность бурь и возмущений составляет около 80%, на завтра – около 75%. В субботу влияние солнечного ветра, как ожидается, начнет быстро уменьшаться, и вероятность возмущений снизится до около 30%", – прогнозируют эксперты.

10 февраля эксперты сообщили, что одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце снова обращена к Земле.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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