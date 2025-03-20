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Наука и технологии

Извержения вулканов связали с "подземными океанами" – исследование

Небо, гейзер, вода, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 03:56 Фото: pixabay
Геологи выяснили, что в зонах, куда в последние 400 миллионов лет погружалось большое количество воды с поверхности планеты, активнее всего наблюдаются внутриплитные извержения вулканов, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Норвегии решили прояснить ряд этих вопросов с помощью моделирования динамики плит и верхней части земной мантии. Их статью опубликовали в Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

На глубине от семи (под океанами) до 70 (под континентами) километров от поверхности земная кора заканчивается, начинается мантия. Вещество там находится под высоким давлением и сильно разогрето.

Верхняя мантия по составу отличается от нижней, это установили по изменению скорости распространения сейсмических волн, проходящих через них. Два эти слоя мантии разделяются промежуточным – так называемым слоем Голицына, лежащим между 410 и 670 километрами.

Большинство серьезных землетрясений и извержений на Земле происходят на стыке литосферных плит. Однако есть исключения: вулканы Канарских островов, Гавайев и Таити не находятся на стыке плит, тем не менее периодически они дают достаточно мощные извержения вулканов.

Эти события называют внутриплитным вулканизмом, к ним часто относят и извержение Йеллоустонского супервулкана 0,6 миллиона лет назад.

Наложение карт показало, что там, где в слой Голицына быстро погружались крупные блоки земной коры – со скоростью выше 10 километров в миллион лет, – впоследствии куда чаще случался внутриплитный вулканизм.

Ранее сообщалось, что уровень Мирового океана повышается быстрее прогнозируемого.

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Аксинья Титова
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