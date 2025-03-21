Мир теряет воду: ученые сообщили о рекордных потерях ледников в 2024 году

Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявила о продолжающемся стремительном таянии ледников по всему миру. 2024 год стал уже третьим подряд, когда наблюдается значительная потеря ледниковой массы — в совокупности более 450 миллиардов тонн, сообщает Zakon.kz.

Это четвертый по масштабам год за всю историю наблюдений, сообщает WMO.

Ледники и ледяные щиты содержат до 70% мировых запасов пресной воды. Их исчезновение грозит нарушением водоснабжения для миллионов людей, особенно в регионах, где горы выполняют роль естественных водохранилищ.

По данным экспертов, с 1975 года планета утратила свыше девяти триллионов тонн ледникового льда — эквивалент огромному ледяному массиву толщиной 25 метров, сравнимому по площади с Германией.

"С 2022 по 2024 год фиксируется рекордное снижение массы ледников. Особенно сильно пострадали районы Скандинавии, Шпицбергена и Северной Азии", — отметила генеральный секретарь WMO Селесте Сауло.

Как подчеркнул глава отдела водных ресурсов и криосферы организации Стефан Уленбрук, "физику не обманешь — если превышена точка таяния льда, он будет исчезать".

Ученые призывают к немедленному сокращению выбросов парниковых газов, чтобы замедлить разрушительные процессы и избежать глобальной водной катастрофы.

Ранее сообщалось, что астрономы Китая открыли богатую газом карликовую галактику.