Астрономы Китая открыли богатую газом карликовую галактику

Астрономы обнаружили галактику, исследуя компактные облака нейтрального водорода. Среди них они выявили изолированное облако со скоростью около 127 км/с относительно Солнца. В центре этого облака обнаружена новая карликовая галактика KK153, сообщает Zakon.kz.

Китайские астрономы с помощью радиотелескопа FAST нашли новую ультракомпактную карликовую галактику, которая богата нейтральным атомарным водородом. Предварительная версия работы опубликована на портале arXiv.

Ультракомпактные карликовые галактики – это самые тусклые и наименее эволюционировавшие в химическом плане объекты во Вселенной. Они содержат достаточное количество темной материи, что делает их "ископаемыми" Вселенной.

Новая галактика KK153 находится на расстоянии около 6,5 млн световых лет и имеет радиус 682 световых года. Структура нейтрального водорода в KK153 соответствует типичной последовательности дисковой галактики.

Масса звезд в KK153 составляет около 410 тыс. солнечных масс, тогда как масса нейтрального водорода достигает 520 тысяч солнечных масс. Таким образом, доля нейтрального газа в галактике составляет 0,63, что указывает на высокое содержание газа.

Вместе с тем исследование показало, что KK153 содержит двухфазную среду нейтрального газа – холодную и теплую, что характерно для богатых газом слабых неправильных карликовых галактик.

Данные подтверждают, что KK153 – это голубая галактика, в которой недавно сформировались новые звезды, в основном в центральной части диска. В галактике присутствует большое количество как голубых, так и красных звезд, что свидетельствует о продолжающемся звездообразовании.

Ранее сообщалось, что ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами.