#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Наука и технологии

Астрономы Китая открыли богатую газом карликовую галактику

астрономы Китая открыли богатую газом карликовую галактику, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 21:46 Фото: pixabay
Астрономы обнаружили галактику, исследуя компактные облака нейтрального водорода. Среди них они выявили изолированное облако со скоростью около 127 км/с относительно Солнца. В центре этого облака обнаружена новая карликовая галактика KK153, сообщает Zakon.kz.

Китайские астрономы с помощью радиотелескопа FAST нашли новую ультракомпактную карликовую галактику, которая богата нейтральным атомарным водородом. Предварительная версия работы опубликована на портале arXiv.

Ультракомпактные карликовые галактики – это самые тусклые и наименее эволюционировавшие в химическом плане объекты во Вселенной. Они содержат достаточное количество темной материи, что делает их "ископаемыми" Вселенной.

Новая галактика KK153 находится на расстоянии около 6,5 млн световых лет и имеет радиус 682 световых года. Структура нейтрального водорода в KK153 соответствует типичной последовательности дисковой галактики.

Масса звезд в KK153 составляет около 410 тыс. солнечных масс, тогда как масса нейтрального водорода достигает 520 тысяч солнечных масс. Таким образом, доля нейтрального газа в галактике составляет 0,63, что указывает на высокое содержание газа.

Вместе с тем исследование показало, что KK153 содержит двухфазную среду нейтрального газа – холодную и теплую, что характерно для богатых газом слабых неправильных карликовых галактик.

Данные подтверждают, что KK153 – это голубая галактика, в которой недавно сформировались новые звезды, в основном в центральной части диска. В галактике присутствует большое количество как голубых, так и красных звезд, что свидетельствует о продолжающемся звездообразовании.

Ранее сообщалось, что ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Что может дать человеку вера в гороскопы и астрологию
Наука и технологии
17:47, 20 марта 2025
Что может дать человеку вера в гороскопы и астрологию
Дубайский шоколад изучили "под лупой" – результаты неутешительны
Наука и технологии
15:44, 20 марта 2025
Дубайский шоколад изучили "под лупой" – результаты неутешительны
Как самой старой женщине планеты удалось дожить до 117 лет
Наука и технологии
10:37, 20 марта 2025
Как самой старой женщине планеты удалось дожить до 117 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: