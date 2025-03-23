Ученые нашли способ "усыпить" рак

Американские исследователи из Лаборатории Джексона обнаружили, что с помощью синтетических фрагментов РНК, известных как антисмысловые олигонуклеотиды (ASO), можно активировать механизм, замедляющий рост раковых клеток, сообщает Zakon.kz.

О результатах своей работы они сообщили в журнале Nature Communications.

Ключ к открытию — так называемые "токсичные экзоны" в гене TRA2β, которые регулируют уровень белка, влияющего на развитие опухоли. В норме эти элементы тормозят опасные процессы, однако в раковых клетках их активность снижается, что способствует росту опухоли. Ученые выяснили, что именно подавление токсичного экзона в TRA2β повышает уровень соответствующего белка, способствуя агрессивному развитию рака.

Использовав ASO, специалисты смогли вновь активировать токсичные экзоны и тем самым включить механизм самоуничтожения избыточной РНК. Это замедлило рост опухоли. При этом оказалось, что удаление самого белка TRA2β не дает нужного эффекта, тогда как воздействие на РНК показывает лучшие результаты.

Исследование открывает путь к новым методам лечения, нацеленным на РНК, а не на белки. В перспективе такая терапия может быть более точной и безопасной для здоровых клеток организма.

Ранее ученые заявили о разработке лекарства от самой агрессивной формы рака мозга.