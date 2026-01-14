Ученые нашли способ ускорить гибель раковых клеток
Фото: freepik
Специалисты обнаружили, что блокировка использования липидов раковыми клетками может ускорять их самоуничтожение. Опухоли используют их для роста и распространения, но их накопление может запускать ферроптоз – особый механизм гибели злокачественных клеток, сообщает Zakon.kz.
Ученые из Хьюстонской больницы UTHealth проанализировали 121 работу, посвященную связи метаболизма липидов и развития различных типов карцином. Исследование было опубликовано в журнале Trends in Cancer.
"Понимание того, как раковые клетки используют липиды, открывает путь к терапии, направленной на ферроптоз и подавление липидного метаболизма опухоли", – пояснил соавтор исследования Михаил Колонин.
По словам специалиста, воздействие на липиды может стать основой новых методов лечения рака и связанных с ним осложнений, включая потерю веса и старение клеток.
Ранее врач рассказал о том, что вздутие живота может указывать не только на переедание, иногда это является симптомом опасных болезней, среди которых даже онкологические.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript