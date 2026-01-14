Ученые нашли способ ускорить гибель раковых клеток

Специалисты обнаружили, что блокировка использования липидов раковыми клетками может ускорять их самоуничтожение. Опухоли используют их для роста и распространения, но их накопление может запускать ферроптоз – особый механизм гибели злокачественных клеток, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Хьюстонской больницы UTHealth проанализировали 121 работу, посвященную связи метаболизма липидов и развития различных типов карцином. Исследование было опубликовано в журнале Trends in Cancer.

"Понимание того, как раковые клетки используют липиды, открывает путь к терапии, направленной на ферроптоз и подавление липидного метаболизма опухоли", – пояснил соавтор исследования Михаил Колонин.

По словам специалиста, воздействие на липиды может стать основой новых методов лечения рака и связанных с ним осложнений, включая потерю веса и старение клеток.

