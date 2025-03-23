Куда исчезли кольца Сатурна и когда они появятся, рассказали астрономы

Кольца Сатурна полностью "исчезли" 23 марта, это первое из двух "исчезновений", обусловленное взаимным расположением планеты с нашей землей, сообщает Zakon.kz.

О том, почему происходит такое явление и когда кольца "вернутся" на свое место, рассказал РИА Новости астроном Стас Короткий.

"В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна. Наблюдатели на Земле оказались в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и сейчас их видно с ребра. Кольца планеты всего около 30 метров толщиной при диаметре 300 тысяч километров, при этом расстояние от Земли до Сатурна порядка 1,3 миллиарда километров. Поэтому они для землян исчезли, даже если наблюдать планету в крупный телескоп. Событие происходит не часто – один раз в 15 лет", – сказал Короткий.

Во второй раз кольца "исчезнут" 26 ноября 2025 года.

По словам астронома, весной "исчезновение" увидеть не удастся, так как Сатурн находится рядом с Солнцем. А вот осенью это явление можно будет наблюдать в телескоп с хорошим увеличением при условии нормальной видимости.

В декабре 2024 года ученые из Японии раскрыли истинный возраст колец Сатурна. Они оказались на миллиарды лет старше, чем считалось раньше.