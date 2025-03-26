Когда Венеция полностью уйдет под воду

К 2150 году Венеция может оказаться полностью под водой. К такому выводу пришли ученые в рамках международного проекта, координируемого Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает RAI News 24.

Сценарии затопления, смоделированные для 2050, 2100 и 2150 годов, показали, что уже к середине XXII века значительная часть города может уйти под воду. По оценкам специалистов, под угрозой окажется территория площадью от 139 до 226 квадратных километров.

Исследователи подчеркнули, что существующая система защитных барьеров "Моисей", предназначенная для предотвращения наводнений, может оказаться недостаточной для сдерживания надвигающейся угрозы.

Основной причиной возможной катастрофы ученые называют изменение климата. Явление так называемой "высокой воды" ведет к постепенному погружению Венеции — в настоящее время суша теряет до 7 мм в высоту в год. Это связано с приливами, зависящими от лунного цикла, и усиливается под воздействием глобального потепления.

Ученые подчеркивают: без дополнительных мер город может столкнуться с катастрофическим ущербом, который затронет и жителей, и уникальное культурное наследие Венеции.

Ранее ученые назвали части мира окажутся непригодными для жизни из-за глобального потепления.