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Наука и технологии

Названы лекарства, которые спасают мозг и снижают риск внезапной смерти от болезней

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 23:20 Фото: unsplash
Популярные лекарства от тромбов неожиданно оказались способны защитить мозг от прогрессирования болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal (EHJ). Ученые проанализировали данные 7308 пациентов с болезнью Альцгеймера и фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией). Участников разделили на три группы.

Первая группа принимала современные пероральные антикоагулянты NOAC – препараты, которые ингибируют ключевые ферменты системы свертывания крови. Вторая группа принимала наиболее изученный варфарин, а третья вообще не использовала препараты для разжижения крови.

"Состояние памяти и других когнитивных функций оценивали с помощью стандартного теста MMSE. Оказалось, что у пациентов, принимавших современные антикоагулянты, когнитивные функции снижались медленнее, чем у участников двух других групп", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в группе приема NOAC зафиксировали более низкий общий риск смерти, инсульта, тромбозов и переломов. Варфарин также был связан со снижением риска инсульта и смерти, однако его прием чаще сопровождался серьезными кровотечениями.

Ученые предполагают, что антикоагулянты могут иметь преимущества для пациентов с сочетанием болезни Альцгеймера и фибрилляции предсердий не только за счет защиты от тромбов. Однако механизм возможного влияния препаратов на когнитивные функции пока остается неясным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Канат Болысбек
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