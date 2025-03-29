Ученые назвали причины масштабных разрушений и жертв при землетрясении в Мьянме

Разрушительное землетрясение в Мьянме, унесшее множество жизней, стало результатом движения тектонических плит в зоне разлома Сагайн, где сталкиваются Индийская и Зондская плиты, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила специалист по тектонике из Имперского колледжа Лондона Ребекка Белл, пишет портал Phys.org.

По ее словам, эпицентр землетрясения находился на глубине всего около 10 километров, что позволило сейсмической энергии достигнуть поверхности с максимальной силой и разрушительной мощью.

Особенно тяжелые последствия были зафиксированы в густонаселенных районах, где значительная часть зданий — около 85% — построена без учета антисейсмических норм. Это существенно повысило уязвимость инфраструктуры к подземным толчкам.

Сейсмолог Британской геологической службы Брайан Бапти напомнил, что за последние сто лет в Мьянме произошло более 14 землетрясений магнитудой выше шести, включая мощный толчок в 1956 году возле Мандалая. Однако ранее страна не имела плотной многоэтажной застройки и развитой инфраструктуры, как сегодня, что существенно снижало масштабы ущерба в прошлом.

Ранее сообщалось, что в Мьянме число жертв землетрясения превысило 1600 человек.

