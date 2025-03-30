Тайконавты серьезно намерены найти следы былой жизни на Марсе к 2038 году

Согласно недавно опубликованному стратегическому плану по исследованию дальнего космоса, Китай разрабатывает долгосрочную стратегию, ориентированную на исследование планет и поиск внеземной жизни на Марсе, сообщает Zakon.kz.

В плане перечислены запланированные миссии, многие из которых имеют астробиологические задачи. Среди них – миссия по возвращению образцов марсианского грунта "Тяньвэнь-3", запуск которой уже одобрен и запланирован на конец 2028 года.

China has a planetary exploration roadmap focused on extraterrestrial life:

2028: Tianwen-3 Mars sample return

2029: Tianwen-4 to Jupiter and Callisto

2033: Venus atmospheric sample return

2038: Mars Research Station for ISRU

2039: Probe to Neptune and Triton

(DSEL/CNSA) pic.twitter.com/P5WNIdzyj3 — Andrew Jones (@AJ_FI) March 26, 2025

"Тяньвэнь-4" будет запущена примерно в 2029 году и направится к Юпитеру.

В 2033-м собираются запустить миссию по сбору частиц из атмосферы Венеры и доставке их на Землю.

Приблизительно в 2038 году Китай планирует создать исследовательскую станцию на Марсе, ориентированную на использование местных ресурсов и проведение долгосрочных марсианских экологических и биологических исследований.

К 2039 году стартует миссия к Нептуну для изучения его кольца, атмосферы и луны Тритон. Цель – исследование обитаемости системы Нептуна и поиск потенциальных океанических миров.

Параллельно Китай собирается запустить обсерваторию "Земля 2.0" для поиска и исследования экзопланет. Задача – попытаться найти похожие на Землю планеты в обитаемой зоне солнцеподобных звезд.

Ранее на Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов.