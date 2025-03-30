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Наука и технологии

Тайконавты серьезно намерены найти следы былой жизни на Марсе к 2038 году

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 04:37 Фото: pixabay
Согласно недавно опубликованному стратегическому плану по исследованию дальнего космоса, Китай разрабатывает долгосрочную стратегию, ориентированную на исследование планет и поиск внеземной жизни на Марсе, сообщает Zakon.kz.

В плане перечислены запланированные миссии, многие из которых имеют астробиологические задачи. Среди них – миссия по возвращению образцов марсианского грунта "Тяньвэнь-3", запуск которой уже одобрен и запланирован на конец 2028 года.

"Тяньвэнь-4" будет запущена примерно в 2029 году и направится к Юпитеру.

В 2033-м собираются запустить миссию по сбору частиц из атмосферы Венеры и доставке их на Землю.

Приблизительно в 2038 году Китай планирует создать исследовательскую станцию на Марсе, ориентированную на использование местных ресурсов и проведение долгосрочных марсианских экологических и биологических исследований.

К 2039 году стартует миссия к Нептуну для изучения его кольца, атмосферы и луны Тритон. Цель – исследование обитаемости системы Нептуна и поиск потенциальных океанических миров.

Параллельно Китай собирается запустить обсерваторию "Земля 2.0" для поиска и исследования экзопланет. Задача – попытаться найти похожие на Землю планеты в обитаемой зоне солнцеподобных звезд.

Ранее на Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов.

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Аксинья Титова
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