Тайконавты серьезно намерены найти следы былой жизни на Марсе к 2038 году

В плане перечислены запланированные миссии, многие из которых имеют астробиологические задачи. Среди них – миссия по возвращению образцов марсианского грунта "Тяньвэнь-3", запуск которой уже одобрен и запланирован на конец 2028 года.

China has a planetary exploration roadmap focused on extraterrestrial life:

2028: Tianwen-3 Mars sample return

2029: Tianwen-4 to Jupiter and Callisto

2033: Venus atmospheric sample return

2038: Mars Research Station for ISRU

2039: Probe to Neptune and Triton

