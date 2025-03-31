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Наука и технологии

Тайны вулканов на Венере раскрыли американцы

тайны вулканов на Венере раскрыли американцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 21:15 Фото: pixabay
Специалисты Вашингтонского университета в США предположили, что внешняя кора Венеры может постоянно двигаться за счет конвекции – процесса, при котором нагретые материалы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз, сообщает Zakon.kz.

Этот механизм, пишет Physics of the Earth and Planetary Interiors, может объяснить многочисленные вулканы и другие особенности поверхности планеты.

Как уточняется, конвекция на Земле происходит глубоко в мантии и приводит к движению тектонических плит. Однако земная кора слишком тонкая и холодная для такого процесса. На Венере же, где ее толщина может достигать 90 км, а температура поверхности достигает 470°C, условия для конвекции могут быть благоприятными.

"Ранее никто не рассматривал возможность конвекции в коре Венеры. Новые расчеты показали, что этот процесс вполне возможен и, вероятно, играет ключевую роль в геологической эволюции планеты". Профессор Слава Соломатов

Отмечается, что эксперты применили методы гидродинамического моделирования и пришли к выводу, что Венера может быть гораздо более геологически активной, чем считалось ранее. Это открытие может помочь объяснить расположение и количество вулканов на планете – их насчитывается более 85 тыс., согласно атласу, опубликованному в 2023 году.

По мнению ученых, подтвердить их гипотезу будет возможно благодаря будущим миссиям к Венере. А пока они рассматривают возможность применения своих методов для исследования других планет, включая Плутон, где на ледяной поверхности обнаружены структуры, напоминающие границы тектонических плит Земли.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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