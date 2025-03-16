Казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет

С 17 по 25 марта жители некоторых регионов Казахстана имеют шанс наблюдать необычные ракурсы Венеры. Такое событие случается лишь раз в восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Благодаря большому наклону орбиты Венеры и ее близости к Земле планета будет находиться на значительном удалении от линии эклиптики – видимого пути Солнца по небу, пишет РИА Новости.

Некоторые жители восточных и северных регионов Казахстана смогут увидеть Венеру как вечером, сразу после заката, так и утром, перед восходом. По словам специалистов, из-за различной освещенности диска Венеры можно будет наблюдать ее разные фазы, в том числе серп, который иногда называют "Венерианским месяцем".

Венера будет видна вечером низко над западным горизонтом и утром над восточной частью горизонта. После 25 марта ее можно будет наблюдать только утром.

В последний раз такое двойное появление Венеры наблюдали в 2017 году. Тогда астрономы отмечали, что через телескоп можно было увидеть смену суток на планете, когда на ее поверхности наступал потемнелый период. В этом состоянии небесное тело напоминало Луну с серым и желтоватым оттенком. Специалисты предупреждают, что это явление будет доступно для наблюдения всего несколько минут и будет зависеть от расположения телескопа.

Ранее ученые нашли потерянный советский аппарат в космосе. Обнаруженный примерно 20 лет назад объект 2005 VL₁, изначально идентифицированный как астероид, до недавних пор не привлекал внимания.