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Наука и технологии

Инженеры смогут превратить лунную пыль в солнечные батареи – исследование

Космос, Луна, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 04:59 Фото: pixabay
Лунная пыль, которая десятилетиями считалась проблемой для лунных экспедиций, может решить ключевой вопрос освоения космоса, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале Device.

Ученые нашли способ, как превратить лунную пыль в важный элемент для производства энергии. Теоретически такая технология способна снизить затраты на запуск материалов в космос и приблизит создание постоянных лунных баз.

Солнечные батареи – основной источник энергии для космических миссий. Современные модели эффективны, но их производство и транспортировка обходятся дорого. Например, солнечные батареи с КПД 30-40% покрывают специальным защитным стеклом или толстой пленкой для защиты от радиации. Это увеличивает массу груза: каждый дополнительный килограмм, отправленный в космос, обходится в тысячи долларов. Для лунных баз потребуются тонны оборудования, и доставка даже минимального комплекта выльется в большую сумму.

Лунный реголит – рыхлый поверхностный слой из пыли и камней – рассматривали как материал для строительства, добычи воды и кислорода. Теперь исследователи выяснили, что его можно превратить в основу для солнечных батарей, что позволит создавать их прямо на месте. По мнению экспертов, это может сократить массу полезной нагрузки почти на 99% и настолько же снизить затраты на транспортировку.

Команда немецких инженеров под руководством Феликса Ланга (Felix Lang) из Потсдамского университета предложила новый способ создания солнечных батарей. Они использовали материал, имитирующий лунную пыль, который смогли превратить в стекло, способное заменить традиционное защитное покрытие солнечных батарей. Новый метод позволил создать более легкие и устойчивые к радиации панели.

Ранее NASA получило обновленные данные о размере астероида 2024 YR4 и вероятности его столкновения с Луной.

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Аксинья Титова
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