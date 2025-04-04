Российский ученый открыл микроорганизмы, разлагающие пластик

Заведующий лабораторией Структуры и динамики биомолекулярных систем Института биофизики клетки РАН Максим Кондратьев вместе с коллегами обнаружил образцы мицеллярных грибов и бактерий, которые способны разлагать полимерные материалы, сообщает Zakon.kz.

Ученые выделили 23 культуры микроорганизмов, разрушающие поликапролактон – один из видов биодеградируемых пластиков, 10 культур, расщепляющих полистирол, и шесть культур, способных разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ) – основу пластиковых бутылок.

Фото: Telegram-канал "Биостанция Анива"

Это открытие в перспективе поможет в борьбе с загрязнением планеты пластиковым мусором, который, даже несмотря на переработку, накапливается в природе.

Фото: Telegram-канал "Биостанция Анива"

Ранее стало известно, что распространяющаяся болезнь поставила под угрозу бабочек по всему миру.