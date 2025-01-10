Ученые нашли необъяснимые структуры глубоко под Тихим океаном

Группа ученых-геологов обнаружила необычные структуры во время исследования нижней части мантии Земли под Тихим океаном. В этой зоне сейсмические волны ведут себя иначе, сообщает Zakon.kz.

Данная находка указывает на наличие участков, сильно отличающихся от окружающих расплавленных пород температурой или составом.

Вероятно, это древний материал, сохранившийся с момента формирования мантии около четырех млрд лет назад. Чем именно являются эти структуры, неясно.

В других местах их можно было бы принять за части погруженных в зону субдукции тектонических плит. Однако на участке под Тихим океаном, который представляет собой единую крупную плиту, не должно быть субдукционного материала.

Исследователи пока не смогли точно определить состав этих глубоких структур и их значение для внутренней структуры планеты. Ученые считают, что аномалии в нижней мантии имеют разнообразное происхождение. Для полного понимания требуется больше исследований.

Ранее стало известно, что у берегов Каспийского моря ученые обнаружили затонувшее торговое судно.