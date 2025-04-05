Российские спутники выпустили на орбиту неизвестный объект

Один из трех российских спутников, запущенных в феврале 2025 года с космодрома Плесецк, выпустил на орбиту неизвестный объект, сообщает Zakon.kz.

Это событие вызвало интерес у специалистов по отслеживанию космического пространства и аналитиков.

Первым о космическом инциденте сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл в марте этого года. По его словам, спутник, который высвободил таинственный объект, предположительно, "Космос" № 2583.

Фото: "Роскосмос"

По мнению военных и аналитиков, выпущенный объект может быть использован для сразу нескольких целей, включая тестирование технологии стыковки и группового полета, разведки или экспериментов по испытанию противоспутникового оружия.

Неизвестно, как поведут себя на орбите три аппарата "Космос" и их новый спутник.

Ранее подготовку к старту "Ракеты Победы" показали на Байконуре.