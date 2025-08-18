#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Американский секретный спутник выпустил новую партию неизвестных объектов на орбиту

Астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 07:20 Фото: Northrop Grumman
Стоит отметить, что платформа LDPE-2, созданная для Ракетно-космического центра ВВС США, была выведена на орбиту 1 ноября 2022 года. В период с 2023 по 2025 год от LDPE-2 уже отделилась не менее семи субспутников неизвестного назначения, сообщает Zakon.kz.

Американский астроном Джонатан Макдауэлл сообщил в социальной сети X, что 12 августа 2025 года от экспериментального спутника LDPE-2 (Long Duration Propulsive EELV Secondary Payload Adapter), находящегося на геостационарной орбите, отделились три малых космических аппарата, получившие обозначения USA-551, USA-552 и USA-553.

Назначение новых субспутников остается неизвестным.

Не исключено, что они предназначены для инспекции других космических аппаратов, а также могут быть использованы для тестирования технологий стыковки и группового полета, проведения разведки или экспериментов по испытанию противоспутникового оружия.

Ранее сообщалось, что квантовый газ, нарушающий законы физики, создали в Австрии.

Аксинья Титова
