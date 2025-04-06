Археологи обнаружили новую историческую достопримечательность в Египте

В январе 2025 года археологи обнаружили в Абидосе (Египет) огромную известняковую погребальную камеру с несколькими комнатами и украшенным входом. Но предполагаемый владелец роскошной гробницы остается загадкой, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, грабители могил повредили иероглифический текст, нарисованный на кирпичах у входа, сделав имя хозяина нечитаемым. Несмотря на это, обнаруженная древнеегипетская гробница проливает свет на историю королевской семьи, правившей регионом более 3600 лет назад.

Фото: Йозеф Вегнер/Музей Пенна

Исследователи полагают, что это место упокоения царя, правившего Верхним Египтом во Второй переходный период между 1640 и 1540 годами до нашей эры в составе династии Абидос, одной из наименее изученных династий Древнего Египта.

Фото: Йозеф Вегнер/Музей Пенна

Таинственный царь может быть одним из тех, кто отсутствует в традиционных записях монархов, некогда правивших регионом.

"Это очень таинственная, загадочная династия, которая, похоже, была в основном забыта в древних записях Египта, потому что это был период политического упадка и раздробленности", – сказал Йозеф Вегнер, египтолог и профессор египетской археологии в Университете Пенсильвании, который руководил раскопками.

По словам экспертов, эта погребальная камера является крупнейшей из когда-либо обнаруженных гробниц.

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