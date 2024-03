Японцы перешли на производство подгузников для взрослых

По данным The Guardian, продажи детских подгузников в Японии с 2001 года упали почти вдвое – с 700 млн штук до 400 млн. При этом спрос на аналогичную продукцию для взрослых постоянно растет. По прогнозам экспертов, данный тренд будет только усиливаться.

В прошлом году в стране на 758,6 тысячи новорожденных было около 1,6 млн умерших. Дети в возрасте до 15 лет составляют менее 11% населения страны, а граждане старше 65 лет – почти треть.

