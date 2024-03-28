Японцы перешли на производство подгузников для взрослых

Японская компания по производству подгузников пересмотрела клиентскую аудиторию из-за большого числа стареющего населения. Сейчас в стране почти треть граждан – это люди старше 65 лет, поэтому производство подгузников только для детей становится недопустимо убыточным, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, продажи детских подгузников в Японии с 2001 года упали почти вдвое – с 700 млн штук до 400 млн. При этом спрос на аналогичную продукцию для взрослых постоянно растет. По прогнозам экспертов, данный тренд будет только усиливаться.

В прошлом году в стране на 758,6 тысячи новорожденных было около 1,6 млн умерших. Дети в возрасте до 15 лет составляют менее 11% населения страны, а граждане старше 65 лет – почти треть.

Sign of the times in Japan as nappy company switches production to adult nappies https://t.co/trlUTfUJJO — The Guardian (@guardian) March 27, 2024

Специалисты считают, что через 40 лет население Японии сократится примерно на 30%. Это со 125 млн человек до 88 млн. Так получилось, что кампания властей по увеличению числа многодетных семей не возымела должного эффекта.

В начале месяца стало известно, что в Киото официально будет закрыта часть улиц Гиона – популярного района, где живут гейши. Это вызвано неподобающим поведением путешественников, которые позволяют себе приставать к гейшам, фотографировать их и даже проникать на территорию частной собственности.