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Наука и технологии

В Сахаре обнаружили следы неизвестной популяции людей, жившей семь тысяч лет назад

в Сахаре обнаружили следы неизвестной популяции людей, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 21:47 Фото: pixabay
Международная группа археологов из Великобритании, Италии и Германии обнаружила, что около 7000 лет назад на территории пустыни Сахара жила неизвестная человеческая популяция. В то время Сахара представляла собой цветущую саванну с озерами и богатой фауной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science, специалистам впервые удалось извлечь древнюю ДНК из останков двух женщин, обнаруженных в скальном убежище Такаркори на юго-западе Ливии. Их тела, естественным образом мумифицировавшиеся в сухом климате, сохранили генетический материал, несмотря на экстремальные условия пустыни.

"Это первые древние геномы, когда-либо обнаруженные в Сахаре", – отметил археолог Оксфордского университета Питер Митчелл.

Отмечается, что новый анализ ДНК опроверг прежние гипотезы о смешении средиземноморских и африканских народов в этом регионе. Как выяснилось, геномы женщин почти не содержат неандертальских примесей (в 10 раз меньше, чем у современных неафриканцев).

По данным издания, митохондриальная ДНК также указала на происхождение от древней популяции, частично давшей начало первым переселенцам в Европу.

Также научное издание сообщает, что раскопки в Такаркори выявили свидетельства молочного животноводства (древнейшие в Африке) и одомашнивания злаков. Хотя керамика напоминает североафриканскую, генетика не подтвердила притока новых народов с технологиями.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили новую историческую достопримечательность в Египте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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