Загадочный золотой шар обнаружили в океане: ученые наконец разгадали, что это такое

Во время глубоководных исследований в 2023 году ученые обнаружили загадочный объект, получивший название "золотой шар". Над разгадкой происхождения этого странного объекта ученые бились на протяжении трех лет, сообщает Zakon.kz.

История началась с плановой операции, проводимой Национальным управлением по океану и атмосфере (NOAA) при правительстве США. NOAA занимается изучением и охраной прибрежных и морских экосистем и осенью 2023 года направило свое судно "Okeanos Explorer" в экспедицию по картографированию глубоководных участков в Аляскинском заливе Тихого океана, пишет Discover wildlife.

Участники экспедиции 19 раз погружали дистанционно управляемый подводный аппарат в водах на глубине от 252 до 4 262 метров, составив карту морского дна площадью более 28 000 кв. км.

Во время одного из погружений аппарат исследовал подводный вулкан, расположенный на глубине 3 200 м под поверхностью. На таких глубинах царит крайний холод и давление, свет туда не проникает, поэтому обнаружение чего-либо, имеющего какой-либо цвет, – крайне редкое явление. Поэтому команда, наблюдавшая за видео, транслируемым на корабль, была потрясена, когда подводный аппарат наткнулся на кляксу с отражающей золотистой поверхностью, прилипшую к скале. Они даже пошутили, что именно так начинаются фильмы ужасов.

С помощью специального оборудования объект собрали и доставили на корабль для изучения. Он был золотистого цвета и блестел, а поверхность имела волокнистую текстуру, напоминающую кожу. Диаметр объекта составлял около 10 см, и в одной части имелось большое отверстие. Ученые были озадачены. У него не было явных признаков животного – ни рта, ни кишечника, ни мышц. Было ли это яйцеклад, мертвая губка или совершенно новый организм?

"Золотой шар" отправили в Национальную лабораторию систематики Управления рыбного хозяйства NOAA. Эксперты лаборатории применили "интегративный таксономический подход" для изучения шара – по сути, совместив исследование его внешнего вида с генетическим анализом, чтобы идентифицировать этот загадочный объект.

Исследование под электронным микроскопом показало, что ткань шара состояла из хитина (вещества, из которого также состоят твердые части других беспозвоночных, например, надкрылья жуков). Кроме того, он был покрыт жалящими клетками спироцист, что позволило отнести его к типу Cnidaria, включающему более 11 000 видов водных беспозвоночных, в том числе медуз, кораллов и морских анемонов.

Анализ ДНК оказался более сложной задачей. Шар был покрыт экзотическими микроорганизмами, что значительно затруднило первоначальные исследования. Однако более глубокое секвенирование всего генома дало более однозначный результат: оно подтвердило наличие животной ДНК и показало, что значительная часть генетического материала принадлежала гигантской глубоководной анемоне под названием Relicanthus daphneae.

Такие существа уже встречались в ходе других глубоководных экспедиций в районе гидротермальных источников в Тихом, Индийском и Южном океанах, и известно, что длина их щупалец достигает 2 м.

Эта новая находка свидетельствует о том, что это причудливое существо распространено шире, чем считалось ранее. В итоге ученые пришли к выводу, что эта капля или шарик представляли собой кутикулу (своего рода слизистое выделение), с помощью которой анемон прикрепляется к скале.

Они даже предположили, что, поскольку "капля" выглядела так, будто ее намеренно бросили, это свидетельствует о том, что анемон в некоторой степени способен к передвижению. Кроме того, как и у некоторых других видов анемонов, из оставленной крепежной кутикулы может вырасти новый анемон – это часть странного репродуктивного цикла.

Эксперты до сих пор не смогли выяснить, было ли отверстие в этой капле результатом разложения или же оно являлось неотъемлемой частью структуры объекта. Они также по-прежнему не уверены, почему она имеет золотистый цвет. Однако их поразили сообщества организмов, обитающие на ней, которые обнаружили исследователи. Эти крошечные микробы играют ключевую роль в азотном цикле океана, и, таким образом, каплевидные кутикулы анемоны, возможно, служат для них до сих пор неизвестным, но чрезвычайно важным местом обитания. Очевидно, что предстоит открыть еще многое.

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