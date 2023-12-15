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Опасная пневмония в Китае: ученые говорят о распространении супербактерии

Опасная пневмония в Китае: ученые говорят о распространении супербактерии Фото: Zakon.kz
Китайские ученые заявляют, что нашли вероятную причину распространения опасной пневмонии, которая стала причиной массового заражения жителей страны. Исследования показали, что заболевание вызывают супербактерии, сообщает Zakon.kz.

Около трех недель назад, в конце ноября, северные регионы Китая поразила массовая эпидемия заболевания неизвестной пневмонией. Школы закрыли для уменьшения количества заболевших, которые заражались микоплазменной пневмонией.

Длительные исследования ученых привели к выводу, что причиной массового заражения стали супербактерии, которые устойчивы к большинству видов антибиотиков, передает DailyMail.

"Медицинские данные показывают, что 90 процентов инфекций, вызванных этой бактерией, в настоящее время устойчивы к обычным антибиотикам в Китае. Когда антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций, некоторые бактерии могут мутировать или приобретать гены, которые делают их устойчивыми к воздействию лекарств", – пишет издание.

Микоплазменную пневмонию обычно лечат антибиотиком азитромицином. Но чрезмерное назначение этого препарата вызвало резистентность среди бактериальной популяции, что сделало его по большей части неэффективным.

Вспышку в Китае назвали "белыми легкими", потому что у детей, страдающих пневмонией, на рентгеновских снимках легких наблюдались белые пятна. Врачи сказали, что на участках видны участки с более плотной легочной тканью, что может быть вызвано борьбой организма с инфекциями, вызванными такими бактериями, как микоплазма пневмония.

Ранее Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая всю имеющуюся информацию об очагах пневмонии неизвестного происхождения, которая начала распространяться среди детей на севере страны. Позднее в ВОЗ заявили, что массовое заболевание пневмонией не связано с новым видом вируса.

Накануне стало известно, что в Китае из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим. Жителей страны будут наказывать за несоблюдение мер безопасности.

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