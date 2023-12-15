Опасная пневмония в Китае: ученые говорят о распространении супербактерии

Китайские ученые заявляют, что нашли вероятную причину распространения опасной пневмонии, которая стала причиной массового заражения жителей страны. Исследования показали, что заболевание вызывают супербактерии, сообщает Zakon.kz.

Около трех недель назад, в конце ноября, северные регионы Китая поразила массовая эпидемия заболевания неизвестной пневмонией. Школы закрыли для уменьшения количества заболевших, которые заражались микоплазменной пневмонией.

Длительные исследования ученых привели к выводу, что причиной массового заражения стали супербактерии, которые устойчивы к большинству видов антибиотиков, передает DailyMail.

"Медицинские данные показывают, что 90 процентов инфекций, вызванных этой бактерией, в настоящее время устойчивы к обычным антибиотикам в Китае. Когда антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций, некоторые бактерии могут мутировать или приобретать гены, которые делают их устойчивыми к воздействию лекарств", – пишет издание.

Микоплазменную пневмонию обычно лечат антибиотиком азитромицином. Но чрезмерное назначение этого препарата вызвало резистентность среди бактериальной популяции, что сделало его по большей части неэффективным.

Вспышку в Китае назвали "белыми легкими", потому что у детей, страдающих пневмонией, на рентгеновских снимках легких наблюдались белые пятна. Врачи сказали, что на участках видны участки с более плотной легочной тканью, что может быть вызвано борьбой организма с инфекциями, вызванными такими бактериями, как микоплазма пневмония.

Ранее Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая всю имеющуюся информацию об очагах пневмонии неизвестного происхождения, которая начала распространяться среди детей на севере страны. Позднее в ВОЗ заявили, что массовое заболевание пневмонией не связано с новым видом вируса.

Накануне стало известно, что в Китае из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим. Жителей страны будут наказывать за несоблюдение мер безопасности.